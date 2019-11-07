«Тагилэнергокомплект» решил отозвать иск о банкротстве «Уралстроймонтажа»

В Арбитражный суд Свердловской области поступил иск о банкротстве ООО «Уралстроймонтаж». Иск подала компания «Тагилэнергокомплект» на сумму в 3,1 млн рублей. В «УСМ» TagilCity.ru заявили, что о банкротстве речи не идёт — иск был связан с невыплатой за предоставленные услуги, и уже достигнута договорённость, что он будет отозван. В «Тагилэнергокомплекте» это подтвердили.

«Урастроймонтаж» — одна из основных строительных компаний Нижнего Тагила. В частности она занималась строительством набережной города «Тагильская лагуна» и ремонтом автодорог. В 2019 году в рамках проекта «Безопасные и качественные автодороги» по субподряду «УСМ» ремонтировала улицы Крымская, Ломоносова и Металлургов. Компания неоднократно подвергалась критике со стороны главы Нижнего Тагила Владислава Пинаева, который пригрозил дорожникам разрывом всех контрактов в случае некачественного выполнения работ. В октябре, все улицы по БКАД были приняты комиссией, и город ожидает очередного транша в 500 миллионов рублей на следующий этап проекта.