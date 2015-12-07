Свердловская область станет центром профсоюзного движения дальнобойщиков (ФОТО)
До конца декабря дальнобойщики со всей России съедутся в столицу Урала на первое учредительное собрание федерального профсоюза дальнобойщиков, сообщает Znak.com со ссылкой на депутата свердловского Заксобрания от КПРФ Вячеслава Вегнера.
Напомним, в минувшие выходные на площади Труда в Екатеринбурге прошел митинг уральских дальнобойщиков против системы взимания платы «Платон». Организатором мероприятия выступила свердловская ячейка КПРФ.
Итогом пикета, который собрал по разным данным от 500 до 600 человек, стало решение о создании федерального профсоюза дальнобойщиков. Сегодня депутат встретился с активистом движения Михаилом Удинцевым, чтобы обсудить основные положения устава профсоюза.
Сейчас представители свердловской инициативной группы дальнобойщиков связываются с коллегами по всей стране, предлагают принять участие в работе профсоюза. Мы предполагаем, что на учредительном собрании будет не меньше 300 делегатов сообщил Вегнер.
По словам народного избранника, создание профсоюза станет хорошим контраргументом высказываниям властей, которые «пытаются говорить, что дальнобойщики – это разрозненная группа людей».
Напомним, водители большегрузов выступают за отмену системы «Платон». Она запущена с 15 ноября для взимания платы в счёт возмещения вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортными средствами, имеющими разрешённую максимальную массу свыше 12 тонн. Курирует работу «Платона» сын Аркадия Ротенберга, близкого друга и соратника Владимира Путина, – Игорь Ротенберг. На прошлой неделе водители на грузовых и легковых автомобилях предприняли попытку блокировать МКАД, но позже решили сменить тактику и договорились о создании независимого профсоюза.