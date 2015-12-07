Свердловская область станет центром профсоюзного движения дальнобойщиков (ФОТО)

Напомним, в минувшие выходные на площади Труда в Екатеринбурге прошел митинг уральских дальнобойщиков против системы взимания платы «Платон». Организатором мероприятия выступила свердловская ячейка КПРФ.

Итогом пикета, который собрал по разным данным от 500 до 600 человек, стало решение о создании федерального профсоюза дальнобойщиков. Сегодня депутат встретился с активистом движения Михаилом Удинцевым, чтобы обсудить основные положения устава профсоюза.

Сейчас представители свердловской инициативной группы дальнобойщиков связываются с коллегами по всей стране, предлагают принять участие в работе профсоюза. Мы предполагаем, что на учредительном собрании будет не меньше 300 делегатов сообщил Вегнер.

По словам народного избранника, создание профсоюза станет хорошим контраргументом высказываниям властей, которые «пытаются говорить, что дальнобойщики – это разрозненная группа людей».