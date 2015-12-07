Уральцы запасаются планшетами с навигатором
Компания «МегаФон» проанализировала продажи девайсов в собственном ритейле за ноябрь текущего года. Средний объем планшетов, продаваемых в месяц, вырос вдвое. Первую строчку рейтинга возглавила новинка – комплект для водителя, в который входит планшет, автомобильная зарядка, держатель для планшета, подключение к мобильному интернету на выгодных условиях. Его доля в общем объеме проданных планшетов составила 76%.
Девайс уверенно обошел более 50 видов других подобных предложений. Наиболее востребованным продукт оказался среди водителей Свердловской, Челябинской областей, Пермского края и Ханты-Мансийского автономного округа.
За счет вывода на рынок комплекта для водителя продажи планшетов увеличились вдвое. Новинка пришлась уральцам по душе, а секрет ее успеха в демократичной цене и универсальности. Готовый продукт обойдется в несколько раз дешевле, чем покупать подобный комплект отдельно (навигатор+ планшет+ навигационные программы). В дороге он выступит полноценным навигатором, а в свободное время будет мобильным устройством с быстрым выходом в интернет отмечает директор по развитию бизнеса на массовом рынке Уральского филиала компании «МегаФон» Сергей Алферов.
Основа комплекта – надежный российский планшет Oysters T72HM 3G с 7-дюймовым экраном, прекрасно зарекомендовавший себя в качестве устройства, используемого в условиях постоянной вибрации и резкого перепада температур. Благодаря современной операционной системе Android 5.1 устройство корректно работает с любыми приложениями. Планшет имеет предустановленные программы: Яндекс Навигатор, Яндекс Карты. Личный кабинет «МегаФон».
Цена комплекта – всего 2490 рублей.
Купить комплект можно в салонах оператора или интернет-магазине.