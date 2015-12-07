Уральцы запасаются планшетами с навигатором

За счет вывода на рынок комплекта для водителя продажи планшетов увеличились вдвое. Новинка пришлась уральцам по душе, а секрет ее успеха в демократичной цене и универсальности. Готовый продукт обойдется в несколько раз дешевле, чем покупать подобный комплект отдельно (навигатор+ планшет+ навигационные программы). В дороге он выступит полноценным навигатором, а в свободное время будет мобильным устройством с быстрым выходом в интернет отмечает директор по развитию бизнеса на массовом рынке Уральского филиала компании «МегаФон» Сергей Алферов.