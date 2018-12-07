Рейс компании RoyalFlight из Вьетнама в Екатеринбург задерживается на двое суток
Сегодня, 11:15ТранспортФото: pixabay.com
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Пассажиры рейса №8772 Фукуок — Екатеринбург авиакомпании RoyalFlight задержаются во Вьетнаме на двое суток.
Сюжеты: Екатеринбург
Рейс авиакомпании RoyalFlight Фукуок-Екатеринбург должен был прилететь в Екатеринбург 6 декабря, однако отправка была перенесена сначала на сутки, а затем еще на один день. По информации на 7 декабря с онлайн-табло аэропорта Екатеринбурга, вылет самолета состоится 7 декабря в 20:20. Самолет приземлится в уральской столице 8 декабря в 3:40.
По информации от туристов, в аэропорту объявили, что причиной задержки является поломка самолета.
Представитель туроператора заявил туристам из России, что запасным бортом компания не располагает.
Также известно, что был задержан еще один рейс той же авиакомпании в Нячанг. Свердловчане провели в ожидании 12 часов, информирует Е1.ru.
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