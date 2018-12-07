Рейс компании RoyalFlight из Вьетнама в Екатеринбург задерживается на двое суток

Рейс авиакомпании RoyalFlight Фукуок-Екатеринбург должен был прилететь в Екатеринбург 6 декабря, однако отправка была перенесена сначала на сутки, а затем еще на один день. По информации на 7 декабря с онлайн-табло аэропорта Екатеринбурга, вылет самолета состоится 7 декабря в 20:20. Самолет приземлится в уральской столице 8 декабря в 3:40.