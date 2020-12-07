Администрация Горноуральского ГО заплатит 8,4 млн рублей за очистку дорог от снега

Согласно условиям закупок, подрядчику предстоит расчищать дороги:
Кроме того, расчистка дорог, по условиям конкурса, требуется между населенными пунктами.
Планируется, что контракт будет действовать с 1 января 2021 года по 31 декабря 2021 года. Выполнять работы требуется по заявке заказчика.
В частности, подрядчик должен устранять последствия снегопада или метели не позднее шести часов после его окончания, расчищать дороги по всей ширине, в том числе и обочины, проводить работы при помощи специализированной техники.
В общей сложности администрация ГГО объявила 10 конкурсов. По семи из них заявки принимаются до 14 декабря. Еще по трем — до 11 декабря.