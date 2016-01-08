Эксперт рассказал о росте цен на новые автомобили в 2016 году
По мнению автомобильного эксперта Игоря Моржаретто, в наступившем году стоимость практически всех новых транспортных средств на авторынке России будет непременно расти.
Ожидается, что только в январе значительная часть автопроизводителей, присутствующих на рынке России, поднимет цены на свою продукцию не менее чем на 3-5%, судя по официальным заявлениям. При этом аналитик Игорь Моржаретто, прогнозы которого по авторынку России опубликовали отечественные СМИ, уверяет, что это будет только началом, поскольку рубль к доллару опустился уже вдвое, а стоимость автомобилей выросла всего лишь на 25%. Несмотря на такой прогноз, специалист полагает, что отечественный авторынок продолжит пополняться новыми моделями, которые, правда, будут поступать с определенной задержкой в сравнении с европейскими странами. В первую очередь, среди новинок в 2016 году ожидаются мини-кроссоверы, в частности, от компаний Renault и Hyundai.
При этом эксперт отмечает, что будут и такие модели, которые окончательно покинут рынок России, особенно это касается дорогих премиальных автомобилей, которые продаются незначительными тиражами, не более одной тысячи экземпляров ежегодно. Кроме того, по самым оптимистическим прогнозам, общий объем производства и реализации транспортных средств в 2016 году должен выйти на уровень 2015 года – 1,5 миллиона единиц. Но, как отмечает аналитик, более вероятным является размер продаж в районе 1,2 миллионов штук, правда, год только начался и всё спрогнозировать довольно сложно.