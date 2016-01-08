Эксперт рассказал о росте цен на новые автомобили в 2016 году

Ожидается, что только в январе значительная часть автопроизводителей, присутствующих на рынке России, поднимет цены на свою продукцию не менее чем на 3-5%, судя по официальным заявлениям. При этом аналитик Игорь Моржаретто, прогнозы которого по авторынку России опубликовали отечественные СМИ, уверяет, что это будет только началом, поскольку рубль к доллару опустился уже вдвое, а стоимость автомобилей выросла всего лишь на 25%. Несмотря на такой прогноз, специалист полагает, что отечественный авторынок продолжит пополняться новыми моделями, которые, правда, будут поступать с определенной задержкой в сравнении с европейскими странами. В первую очередь, среди новинок в 2016 году ожидаются мини-кроссоверы, в частности, от компаний Renault и Hyundai.