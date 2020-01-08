«Уральские авиалинии» планируют изменить маршруты самолетов, пролетающих над Ираном
Сегодня, 16:33ТранспортФото: pixabay.com
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По рекомендации Росавиации авиакомпания «Уральские авиалинии» намерена изменить маршруты рейсов, пролетающих над Ираном, сообщает Ура.ру.
В данное время рассматривается возможность соблюдения рекомендаций Росавиации, рассказали изданию в пресс-службе авиакомпании. Специалисты подбирают другие варианты маршрутов.
Напомним, сегодня, 8 января, в Тегеране потерпел крушение украинский самолёт. После происшествия Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям воздержаться от полётов над Ираном, Ираком, Персидским и Оманским заливами. Ранее США ударили в районе аэропорта Багдад из-за чего погиб генерал Касем Сулеймани. В результате инцидента усложнилась ситуация на Ближнем Востоке. Кроме того, в ответ Иран ракетами атаковал американские военные базы в Ираке.
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