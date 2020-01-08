«Уральские авиалинии» планируют изменить маршруты самолетов, пролетающих над Ираном

Напомним, сегодня, 8 января, в Тегеране потерпел крушение украинский самолёт. После происшествия Росавиация рекомендовала российским авиакомпаниям воздержаться от полётов над Ираном, Ираком, Персидским и Оманским заливами. Ранее США ударили в районе аэропорта Багдад из-за чего погиб генерал Касем Сулеймани. В результате инцидента усложнилась ситуация на Ближнем Востоке. Кроме того, в ответ Иран ракетами атаковал американские военные базы в Ираке.