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При замене водительских прав больше не потребуется медицинская справка
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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При замене водительских прав больше не потребуется медицинская справка

8 февраля 2016, 14:50Транспорт
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