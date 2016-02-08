При замене водительских прав больше не потребуется медицинская справка

Теперь при замене водительского удостоверения не потребуется предъявлять медицинскую справку. Но с небольшими нюансами.

Справка не требуется, если права были повреждены, потеряны или изменились данные водителя. Если водителю требуется получить права международного образца, то и здесь освидетельствование у многочисленных специалистов не потребуется.

Однако это не значит, что медицинская справка для получения водительского удостоверения теперь не нужна в принципе. Ее также будут требовать по причине окончания срока действия прав. Тоже самое касается и нарушителей ПДД, которых лишили водительских удостоверений.

Напомним, что вскоре в России должники по штрафам и алиментам не смогут сдавать на водительские права.

Такие правила могут стать отличным поводом для покупки автомобиля. Например, цена на Ладу Веста Кросс стала гораздо доступнее.