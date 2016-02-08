Рейсы из Екатеринбурга в Париж и Рим будут возобновлены в ближайшее время

Рейсы в Париж и Рим скоро будут доступны вновь для всех желающих. Об сообщила российская авиакомпания «Уральские авиалинии». Так, с 24 марта в каждый четверг из Екатеринбурга полетят самолеты в Париж. А начиная с 27 марта в каждое воскресенье все желающие могут полететь в Рим.