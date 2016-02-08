Рейсы из Екатеринбурга в Париж и Рим будут возобновлены в ближайшее время
8 февраля 2016, 16:55Транспорт
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Полететь в столицу Италии или Франции можно уже в конце марта.
Сюжеты: Екатеринбург
Рейсы в Париж и Рим скоро будут доступны вновь для всех желающих. Об сообщила российская авиакомпания «Уральские авиалинии». Так, с 24 марта в каждый четверг из Екатеринбурга полетят самолеты в Париж. А начиная с 27 марта в каждое воскресенье все желающие могут полететь в Рим.
Помимо возобновления рейсов в Италию и Францию, компания сообщила о создании рейса из Санкт-Петербурга в Барселону.
Рейсов в столицы Франции и Италии уже давно не было. Причиной тому стал низкий спрос, вызванный высокими ценами на билеты и угроз атак террористов.
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