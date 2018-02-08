Свердловская ГИБДД установит камеры на машины скорой помощи для выявления нарушителей

Предложение было высказано на совещании с министром общественной безопасности региона.

Если вы нам будете предоставлять видеоматериалы, подтверждающие, что машину скорой помощи, которая выполняет служебное задание с включенным световым и звуковым сигналом, не пропускают участники дорожного движения, мы по этой информации сможем наказывать конкретных водителей, нарушающих правила дорожного движения рассказали в департаменте информационной политики региона.

Юрий Дёмин уверен, что мера поспособствует тому, что водители будут более ответственно вести себя на дорогах, особенно в ситуациях с каретами скорой помощи.

Поясняется, что речь идёт о случаях, когда автомобили экстренных служб едут на срочные служебные вызовы, передает издание «Ura.ru».