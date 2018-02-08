Новости
Аналитика
Обзоры
Карточки
Расследования
Интервью
Медиаланч
Мнения
Свердловская ГИБДД установит камеры на машины скорой помощи для выявления нарушителей
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
Вы нашли ошибку
Спасибо!
Сообщение отправлено.

Свердловская ГИБДД установит камеры на машины скорой помощи для выявления нарушителей

8 февраля, 09:30Транспорт
Читайте
также
Как не стать жертвой мошенников в Нижнем Тагиле
Фотоподборка: Нижний Тагил - зеркальный
Срединедельный культобзор: «Всё в шоколаде»