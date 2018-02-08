Свердловская ГИБДД установит камеры на машины скорой помощи для выявления нарушителей
Глава ГИБДД Свердловской области нашёл способ ловить водителей, которые не пропустили скорую помощь. По задумке Юрия Дёмина, на всех машинах стоит установить камеры видеофиксации.
Предложение было высказано на совещании с министром общественной безопасности региона.
Если вы нам будете предоставлять видеоматериалы, подтверждающие, что машину скорой помощи, которая выполняет служебное задание с включенным световым и звуковым сигналом, не пропускают участники дорожного движения, мы по этой информации сможем наказывать конкретных водителей, нарушающих правила дорожного движения рассказали в департаменте информационной политики региона.
Юрий Дёмин уверен, что мера поспособствует тому, что водители будут более ответственно вести себя на дорогах, особенно в ситуациях с каретами скорой помощи.
Поясняется, что речь идёт о случаях, когда автомобили экстренных служб едут на срочные служебные вызовы, передает издание «Ura.ru».
© TagilCity.ru