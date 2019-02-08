Схема движения в поселке Старатель изменится на время проведения «Лыжни России-2019»

В связи с проведением XXXVII Всероссийской массовой гонки «Лыжня России-2019» в поселке Старатель Нижнего Тагила 9 января будет изменена схема движения в период с 9.00 до 18.00.

Одностороннее движение будет установлено на улице Гагарина от автодороги «Южный подъезд к городу Нижний Тагил» до контрольно-пропускного пункта «Поле» ФКП «НТИИМ».

Также одностороннее движение в направлении от КПП до пересечения с южным подъездом к городу будет установлено по автодороге дублеру улицы Гагарина от КПП «Поле» до пересечения данной автодороги с автодорогой «Южный подъезд к городу Нижний Тагил».