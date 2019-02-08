Схема движения в поселке Старатель изменится на время проведения «Лыжни России-2019»
9 февраля в поселке Старатель Нижнего Тагила будет изменена схема движения в период с 9.00 до 18.00.
В связи с проведением XXXVII Всероссийской массовой гонки «Лыжня России-2019» в поселке Старатель Нижнего Тагила 9 января будет изменена схема движения в период с 9.00 до 18.00.
Одностороннее движение будет установлено на улице Гагарина от автодороги «Южный подъезд к городу Нижний Тагил» до контрольно-пропускного пункта «Поле» ФКП «НТИИМ».
Также одностороннее движение в направлении от КПП до пересечения с южным подъездом к городу будет установлено по автодороге дублеру улицы Гагарина от КПП «Поле» до пересечения данной автодороги с автодорогой «Южный подъезд к городу Нижний Тагил».
Администрация города предупреждает о запрете парковки транспортных средств с нарушением ПДД. Автомобили, оставленные на стоянку в местах, обозначенных запрещающими парковку знаками, будут эвакуированы.
Сделать TagilCity.ru основным источником в Яндекс.Новости