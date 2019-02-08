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Скорая помощь с беременной женщиной попал в аварию на переезде в Артёмовском
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Скорая помощь с беременной женщиной попал в аварию на переезде в Артёмовском

Сегодня, 07:30ТранспортФото: E1.RU
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