Скорая помощь с беременной женщиной попал в аварию на переезде в Артёмовском

6 февраля в районе 19:30 водитель автомобиля скорой помощи при подъезде к переезду наехал на барьер-автомат, несмотря на закрытый шлагбаум и запрещённый сигнал светофора.

В результате ДТП пострадали два фельдшера, которые оказались не пристёгнуты ремнями безопасности. Роженица в аварии не получила повреждений. Оказавшиеся поблизости сотрудники дорожной полиции посадили пострадавших в патрульный автомобиль и доставили в больницу. В 21:00 у женщины родилась здоровая девочка.