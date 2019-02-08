Скорая помощь с беременной женщиной попал в аварию на переезде в Артёмовском
ДТП на железнодорожном переезде с участием кареты скорой помощи произошло в Артёмовском. Внутри салона находилась роженица.
6 февраля в районе 19:30 водитель автомобиля скорой помощи при подъезде к переезду наехал на барьер-автомат, несмотря на закрытый шлагбаум и запрещённый сигнал светофора.
В результате ДТП пострадали два фельдшера, которые оказались не пристёгнуты ремнями безопасности. Роженица в аварии не получила повреждений. Оказавшиеся поблизости сотрудники дорожной полиции посадили пострадавших в патрульный автомобиль и доставили в больницу. В 21:00 у женщины родилась здоровая девочка.
Примечательно, что во время случившейся аварии к переезду приближался пассажирский поезд. Благодаря своевременным действиям дежурного состав удалось остановить и, тем самым, избежать большого количества жертв, сообщает E1.ru. Водитель скорой, как оказалось позже, в 2015 году привлекался к ответственности за пьяную езду.
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