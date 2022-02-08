Полное закрытие движения на время реконструкции у вокзала в Тагиле не планируется

Пока будет закрыта только центральная часть, где будет установлена стела. В планах у подрядчика МУП «Тагилдорстрой» провести демонтаж и начальный ремонт на этой территории. Причиной является как раз недопущение полного закрытия движения.
Мы постараемся, чтобы транспортного коллапса не возникло. Решили сначала закрыть среднюю часть. Сначала планируем сделать середину до апреля и проложить асфальт, чтобы пустить по нему движение. Потом уже перекрывать дороги для строительства парковок, съездов и переходных дорожек. Возможно, полностью закроем движение для обустройства ливневой канализации, рассказал TagilCity.ru директор подрядной организации Игорь Васильев в ходе выездного совещания.
Также перед началом демонтажных работ планируется отсыпать парковку для общественного транспорта. Пока неизвестно, в какие сроки этот вопрос будет решен, так как сначала здания должны быть отключены от коммуникаций и только потом их можно будет сносить.
Согласно проекту, круговое движение на Привокзальной площади будет убрано, а для общественного транспорта отведут три стоянки — у железнодорожного вокзала, у гостиницы «Тагил» и в районе торгового центра «Кардинал». Также будет сделан и т-образный перекресток улицы Садовая и проспекта Строителей.
Предварительно, будет закрыта только центральная часть, где отстаивается транспорт. Там у нескольких маршрутов конечные остановки. Там будут сноситься здания. К работам там уже должны приступить с 15 февраля. Те маршруты, которые идут с центральной части, они будут перенесены к проспекту Строителей, сообщил TagilCity.ru замглавы администрации Нижнего Тагила по горхозяйству Егор Копысов.