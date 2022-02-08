Ремонт двух дорог в Висиме под Нижним Тагилом обойдется администрации ГГО в 5,6 млн

Согласно контракту, отремонтировать в поселке нужно улицы Первомайская и Юбилейная с 1 мая 2022 года по 1 августа 2024 года. Среди работ в техзадании значатся разработка водоотводных каналов и укладка водопропускных труб, обустройство выравнивающих слоев оснований и другие.