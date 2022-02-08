Ремонт двух дорог в Висиме под Нижним Тагилом обойдется администрации ГГО в 5,6 млн

Подрядчик снизил начальную цену контракта на 17%. Работы рассчитаны на три года, средства на них из бюджета ГГО будут выделяться постепенно.
Согласно контракту, отремонтировать в поселке нужно улицы Первомайская и Юбилейная с 1 мая 2022 года по 1 августа 2024 года. Среди работ в техзадании значатся разработка водоотводных каналов и укладка водопропускных труб, обустройство выравнивающих слоев оснований и другие.
Подрядчик должен своевременно вывозить мусор и использовать сертифицированные материалы. Объекты необходимо оградить, а после согласования на них установят дорожные знаки.
ООО «Уральская дорожно-строительная компания» зарегистрировано в Нижнем Тагиле в 2012 году, гендиректором является Владимир Давыдов. Компания занимается строительством автодорог. Организация выступала подрядчиком в восьми госконтрактах для ГКУ СО «Управление Автодорог», МКУ «Управление Хозяйством ГГО» и других заказчиков на сумму 167,5 миллиона рублей.
Напомним, тротуары рядом со школами в селе Петрокаменское в 2022 году отремонтирует тагильская компания ООО «Сервистехнология». Контракт будет заключен на два миллиона рублей.