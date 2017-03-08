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Часть проспекта Ленина в Нижнем Тагиле будет перекрыта в связи с реконструкцией кирпичной подпорной стенки у дороги (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Часть проспекта Ленина в Нижнем Тагиле будет перекрыта в связи с реконструкцией кирпичной подпорной стенки у дороги (ФОТО)

8 марта 2017, 15:45Транспорт
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