Часть проспекта Ленина в Нижнем Тагиле будет перекрыта в связи с реконструкцией кирпичной подпорной стенки у дороги (ФОТО)

16 марта будет закрыт для движения автотранспорта участок дороги на проспекте Ленина. Строители начнут капитальный ремонт кирпичной конструкции у дороги по проспекту Ленина.

Крен кирпично-бетонного сооружения составляет около 10 градусов По мнению специалистов, реконструкция стенки займет несколько недель. Точные сроки не определены.

Фото: АН «Между строк»

Тендер на ремонт данной конструкции был выставлен в этом году на сайте госзакупок. Требуемые работы оценены в 4,4 млн рублей. Конкурс выиграла строительная организация «Уралстройкомплекс». В настоящее время данная компания производит ремонт подпорной стенки на территории мемориального комплекса «Старый Демидовский завод».

В подрядной организации уточнили, что движение автотранспорта будет закрыто только в одну сторону – от ул. Огаркова до ул. Красноармейской.