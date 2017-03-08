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Рейд по безопасности на дорогах Нижнего Тагила будет проходить до 12 марта
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Рейд по безопасности на дорогах Нижнего Тагила будет проходить до 12 марта

8 марта 2017, 09:15Транспорт
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