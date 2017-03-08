Рейд по безопасности на дорогах Нижнего Тагила будет проходить до 12 марта
8 марта 2017, 09:15Транспорт
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В городе с 7 по 12 марта инспекторы ДПС Нижнего Тагила проводят рейд «Стоп-контроль».
В очередной раз сотрудники дорожной полиции намерены следить за порядком на городских дорогах. Они будут проверять автолюбителей на состояние алкогольного опьянения, а также на наличие документов, разрешающих вождение. По заверению ОГИБДД, именно эти категории граждан становятся виновниками серьезных дорожных происшествий.
Напоминаем, за вождение в нетрезвом виде водителю грозит штраф в 30 тысяч рублей и лишение права управлять авто на срок до полутора лет.
А вчера водитель на иномарке врезался в забор по улице Серова, находящийся близ пешеходной тропинки.
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