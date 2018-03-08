Движение большегрузов будет ограничено весной в Свердловской области
8 марта, 14:35Транспорт
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С 15 апреля до 24 мая движение большегрузного транспорта будет ограничено в Свердловской области.
Подобные меры принимаются каждый год для того, чтобы сберечь дорожное покрытие от нагрузок и разрушения.
С 15 апреля по 24 мая ограничение не будет распространяться на международные грузовые перевозки, автобусы с людьми, а также на машины, перевозящие продукты питания, животных и корм для них, лекарственные препараты, топливо и ГСМ, семена, удобрения, почту, сообщают Европейско-Азиатские новости.
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