Движение большегрузов будет ограничено весной в Свердловской области

Подобные меры принимаются каждый год для того, чтобы сберечь дорожное покрытие от нагрузок и разрушения.

С 15 апреля по 24 мая ограничение не будет распространяться на международные грузовые перевозки, автобусы с людьми, а также на машины, перевозящие продукты питания, животных и корм для них, лекарственные препараты, топливо и ГСМ, семена, удобрения, почту, сообщают Европейско-Азиатские новости.