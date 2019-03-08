728 нарушений ПДД водителями автобусов выявлены в Нижнем Тагиле в 2019 году

В Нижнем Тагиле с октября 2018 года сотрудники Госавтоинспекции проводят профилактические мероприятия, направленные на предупреждение нарушений ПДД.

Всего в 2019 году было выявлено 728 нарушений ПДД водителями автобусов. Самыми частыми нарушениями стали различные технические неисправности – 223 нарушения. 118 нарушений – неиспользование ремней безопасности. Также были выявлены 74 нарушения правил проезда пешеходных переходов.