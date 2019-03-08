728 нарушений ПДД водителями автобусов выявлены в Нижнем Тагиле в 2019 году
Сегодня, 07:30ТранспортФото: Отдел пропаганды ГИБДД
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С начала 2019 года в Нижнем Тагиле было выявлено 728 нарушений ПДД водителями автобусов.
Сюжеты: Нижний Тагил
В Нижнем Тагиле с октября 2018 года сотрудники Госавтоинспекции проводят профилактические мероприятия, направленные на предупреждение нарушений ПДД.
Всего в 2019 году было выявлено 728 нарушений ПДД водителями автобусов. Самыми частыми нарушениями стали различные технические неисправности – 223 нарушения. 118 нарушений – неиспользование ремней безопасности. Также были выявлены 74 нарушения правил проезда пешеходных переходов.
Как отмечают в отделе пропаганды ГИБДД, пристальное внимание инспекторов позволило снизить число травматизма по вине водителей автобусов на дорогах города.
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