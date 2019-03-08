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728 нарушений ПДД водителями автобусов выявлены в Нижнем Тагиле в 2019 году
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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728 нарушений ПДД водителями автобусов выявлены в Нижнем Тагиле в 2019 году

Сегодня, 07:30ТранспортФото: Отдел пропаганды ГИБДД
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