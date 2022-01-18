1,18 млрд выделено на ремонт дорог в Нижнем Тагиле в рамках нацпроекта БКД

Работы будут проводиться поэтапно. Согласно техзаданию, подрядчику необходимо отремонтировать проспект Мира от улицы Победы до улицы Циолковского, от улицы Циолковского до проспекта Ленина и от проспекта Ленина до улицы Заводская. Также в списке значится ремонт улицы Фрунзе, Черноисточинского шоссе, улицы Пархоменко на участке от улицы Горошникова до улицы Жуковского и Исинского тракта от улицы Ильича до водоема реки Иса.
В течение двух лет работы будут проводиться начиная со второго квартала до 25 сентября. Подрядчику необходимо убрать усохшие зеленые насаждения, обустроить дорожное основание из щебня, заасфальтировать дороги, отремонтировать съезды и примыкания, вымостить трамвайные пути. Также будут отремонтированы тротуары и остановки общественного транспорта. Кроме того, контрактом предусмотрено озеленение газонов и посев травы.
Гарантия на основание дорожной одежды составит шесть лет, на нижний слой покрытия — пять лет, на верхний — четыре года. Контракт будет действовать до 31 декабря 2024 года. Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 22 марта 2022 года.
Напомним, 606 миллионов рублей уже выделено на ремонт пяти дорог по нацпроекту БКД в Нижнем Тагиле. Самым крупным объектом является Ленинградский проспект. Там работы продолжатся в 2023 году.