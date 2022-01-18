1,18 млрд выделено на ремонт дорог в Нижнем Тагиле в рамках нацпроекта БКД

Работы будут проводиться поэтапно. Согласно техзаданию, подрядчику необходимо отремонтировать проспект Мира от улицы Победы до улицы Циолковского, от улицы Циолковского до проспекта Ленина и от проспекта Ленина до улицы Заводская. Также в списке значится ремонт улицы Фрунзе, Черноисточинского шоссе, улицы Пархоменко на участке от улицы Горошникова до улицы Жуковского и Исинского тракта от улицы Ильича до водоема реки Иса.