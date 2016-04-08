Лишенный водительских прав житель Нижнего Тагила пьяный попал в аварию. Его машину отобрали судебные приставы

4 апреля на проспекте Дзержинского случилось столкновение двух автомобилей: Mitsubishi Carisma и ВАЗ-2112. Это ДТП не ускользнуло от внимания сотрудников ДПС, которые проезжали мимо. В ходе общения с водителями полицейские заметили, что водитель Mitsibishi пьян. Оказалось, что ранее мужчина 1985 года рождения был лишен водительских прав за управление автомобилем в нетрезвом виде, а также имеет задолженность — штраф в 50 тысяч рублей за повторное управление автомобилем в пьяном виде.