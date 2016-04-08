Общественники обратились к мэру Нижнего Тагила с предложением изменить схему проезда возле ТЦ «Лента» (ФОТО)
Председатель общественного движения «Тагил без ям» написал обращение Сергею Носову с просьбой изменить схему движения по Уральскому проспекту.
Никита Чапурин сообщил редакции TagilCity.ru о предложенных изменениях схемы проезда от торгового центра «Лента» в сторону центра города. В письме, адресованному главе города, приложена схема, которая оптимизирует движение по одному из главных проспектов ГГМ.
Общественники рекомендуют в крайнюю левую полосу включить движение прямо, в сторону центра города, и разворот. Тогда как сейчас из левой полосы можно повернуть только налево. Также можно сделать разворот – этого знак «поворот налево» не запрещает.
Чтобы машины могли ездить по этой полосе ещё и в центр города комментирует Никита Чапурин.
По мнению ОД «Тагил без ям» новая схема проезда снизит количество ДТП на этом участке и увеличит пропускную способность развязки по направлению к центру города.
© Марина Шмакова, TagilCity.ru