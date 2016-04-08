В Нижнем Тагиле появились кадры реконструируемого моста на ул. Фрунзе с высоты птичьего полёта (ФОТО)
8 апреля 2016, 12:15ТранспортПавел Щербина
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Завораживающие фотографии на личной странице в социальной сети вчера опубликовал предприниматель из Нижнего Тагила Сергей Партин.
Сюжеты: Нижний Тагил
Кадры были сделаны с помощью личного квадрокоптера пояснил Сергей Партин в разговоре с журналистом TagilCity.ru.
Автор фото: Сергей Партин
Сегодня на месте проведения работ побывали журналисты TagilCity.ru. Бездорожье помешало подобраться к самому краю обрыва, но очевидно, что работы по разбору старых конструкций моста продолжаются постоянно.
TagilCity.ru напоминает о том, что там, где сейчас пустота, уже в октябре должен появиться реконструированный мост, по которому смогут ездить тагильчане.
© Эрик Х., TagilCity.ru
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