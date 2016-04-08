В Нижнем Тагиле появились кадры реконструируемого моста на ул. Фрунзе с высоты птичьего полёта (ФОТО)

Кадры были сделаны с помощью личного квадрокоптера пояснил Сергей Партин в разговоре с журналистом TagilCity.ru.

Автор фото: Сергей Партин

Сегодня на месте проведения работ побывали журналисты TagilCity.ru. Бездорожье помешало подобраться к самому краю обрыва, но очевидно, что работы по разбору старых конструкций моста продолжаются постоянно.

TagilCity.ru напоминает о том, что там, где сейчас пустота, уже в октябре должен появиться реконструированный мост, по которому смогут ездить тагильчане.