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В Свердловской области за ямы ГИБДД наказала дорожников штрафами
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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В Свердловской области за ямы ГИБДД наказала дорожников штрафами

8 апреля 2016, 11:15ТранспортТимофей Данилов
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