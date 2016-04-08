В Свердловской области за ямы ГИБДД наказала дорожников штрафами
8 апреля 2016, 11:15ТранспортТимофей Данилов
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Состояние дорог в городах области находятся под пристальным вниманием сотрудников ГИБДД. Только за одну неделю дорожные полицейские выписали уже более 350-ти предписаний.
Сюжеты: Нижний Тагил
Ужесточение надзора за состоянием дорог связано с большим количеством жалоб автомобилистов.
Так, за первую неделю апреля к административной ответственности привлечены руководители нескольких дорожных организаций.
За нарушение состояния дорог составлено порядка 70-ти протоколов. В Нижнем Тагиле к ответственности привлечены 4 должностных лица, которые руководят коммунальными и дорожными службами.
Кроме того, сотрудники ГИБДД напоминают автолюбителям о правилах безопасного вождения. Как заявил глава Нижнего Тагила Сергей Носов, неизвестно, когда дороги приведут в надлежащий вид – денег нет. Поэтому автомобилистам, судя по всему, придется пока смириться с бесконечными ямами на дорогах.
© Тимофей Данилов, TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей