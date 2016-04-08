В Свердловской области за ямы ГИБДД наказала дорожников штрафами

За нарушение состояния дорог составлено порядка 70-ти протоколов. В Нижнем Тагиле к ответственности привлечены 4 должностных лица, которые руководят коммунальными и дорожными службами.

Кроме того, сотрудники ГИБДД напоминают автолюбителям о правилах безопасного вождения. Как заявил глава Нижнего Тагила Сергей Носов, неизвестно, когда дороги приведут в надлежащий вид – денег нет. Поэтому автомобилистам, судя по всему, придется пока смириться с бесконечными ямами на дорогах.