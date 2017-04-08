Новые трамвайные вагоны вышли на маршруты до Тагилстроя и Северного поселка (ФОТО)
8 апреля 2017, 09:30Транспорт
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В Нижнем Тагиле на трамвайные маршруты № 4 и № 6 вышли новые вагоны. До текущего момента с реализацией программы ввода новых трамваев на маршруты до Тагилстроя и Северного поселка возникали сложности.
Сюжеты: Нижний Тагил
Вывести на линию новые трамваи не позволяли технические особенности дорожного полотна. Однако накануне на маршрутах заменили опоры и провели ремонт аварийных участков.
Теперь жители данных районов могут совершать поездки в комфортных, современных, хорошо отапливаемых вагонах.
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Фото: Тагильский трамвай
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