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Новые трамвайные вагоны вышли на маршруты до Тагилстроя и Северного поселка (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Новые трамвайные вагоны вышли на маршруты до Тагилстроя и Северного поселка (ФОТО)

8 апреля 2017, 09:30Транспорт
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