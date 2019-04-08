Взвод мотоциклистов примет участие в параде Победы в Екатеринбурге

Каждый год, для участия в параде Победы, отбираются самые лучшие, самые достойные военнослужащие со всей Свердловской области. В этом году нам впервые выпала возможность стать одним из участников парада Победы. Для мотоклуба «Черные ножи» это огромная честь быть причастным к такому грандиозному, торжественному событию. Мы по-настоящему оцениваем всю важность доверенного нам дела, написано на стене сообщества в социальной сети.