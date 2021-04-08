2 дороги планируется отремонтировать в деревне Беляковка под Нижним Тагилом

В течение 10 рабочих дней с момента заключения контракта подрядчику необходимо согласовать с заказчиком календарный план производства работ на объекте. Они должны проводиться с обязательным использованием специализированных транспортных средств, механизмов и оборудования. При этом применяемые материалы должны соответствовать сметной документации. Гарантийный срок на работы составляет 12 месяцев.