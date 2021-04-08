2 дороги планируется отремонтировать в деревне Беляковка под Нижним Тагилом

Заявки от подрядчиков принимаются до 14 апреля, начальная сумма контракта составляет 229 тысяч рублей. Заказчиком выступает Петрокаменская территориальная администрация.
Согласно проекту контракта, необходимо отремонтировать дороги на улицах Новая и Мичуринская в деревне Беляковка до 31 мая 2021 года.
В течение 10 рабочих дней с момента заключения контракта подрядчику необходимо согласовать с заказчиком календарный план производства работ на объекте. Они должны проводиться с обязательным использованием специализированных транспортных средств, механизмов и оборудования. При этом применяемые материалы должны соответствовать сметной документации. Гарантийный срок на работы составляет 12 месяцев.
Контракт вступает в силу с момента заключения и действует до 31 декабря 2021 года.
Напомним, новая асфальтированная дорога в поселок Чащино под Нижний Тагилом будет построена к октябрю 2021 года, подрядчиком является компания «УБТ-Сервис».