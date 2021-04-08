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Определен проектант капитального ремонта автодороги на Ольховку под Нижним Тагилом

Проектом реконструкции автодорог Нижнего Тагила займется ООО «Уральский дорожный научно-исследовательский центр», расположенный в Екатеринбурге. Соответствующий пакет документов размещен на сайте госзакупок.

Около 15 миллионов рублей составляет стоимость подряда. Согласно техническому заданию, организация должна заняться восстановлением нескольких участков трассы:

  • Дорога на участке от улицы Максима Горького до улицы Кленовая — 2 километра 50 метров;
  • Дорога по улице Кленовая — 2 километра 280 метров;
  • Дорога по улице Академика Павлова — 900 метров;
  • Дорога на поселок Ольховка — 2 километра 450 метров.

Проектирование проводится в связи с нацпроектом «Безопасные и качественные дороги» и будет осуществляться из средств муниципального бюджета. Ремонт дороги — из средств федерального и областного.

Отмечается, что техническое задание особенно выделяет установку web-камер для наблюдения за процессом капитального ремонта в составе информационной системы «Безопасный город».

Ремонтные работы должны быть завершены до 1 декабря 2021 года.

Напомним, в апреле ревизоры планируют проверить объекты БКАД, которые были отремонтированы по нацпроекту в 2019 и 2020 годах. Обнаруженные недостатки должны быть устранены по гарантии.

Сюжеты:
Национальные проекты 2019-2024Нижний Тагил
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