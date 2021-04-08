Определен проектант капитального ремонта автодороги на Ольховку под Нижним Тагилом

Сегодня, 20:52ТранспортФото: 1mediainvest.ru
Около 15 миллионов рублей составляет стоимость подряда. Согласно техническому заданию, организация должна заняться восстановлением нескольких участков трассы:
Проектирование проводится в связи с нацпроектом «Безопасные и качественные дороги» и будет осуществляться из средств муниципального бюджета. Ремонт дороги — из средств федерального и областного.
Отмечается, что техническое задание особенно выделяет установку web-камер для наблюдения за процессом капитального ремонта в составе информационной системы «Безопасный город».
Ремонтные работы должны быть завершены до 1 декабря 2021 года.
Напомним, в апреле ревизоры планируют проверить объекты БКАД, которые были отремонтированы по нацпроекту в 2019 и 2020 годах. Обнаруженные недостатки должны быть устранены по гарантии.