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1158 нарушений ПДД совершили водители и пешеходы в Нижнем Тагиле с 4 по 6 мая
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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1158 нарушений ПДД совершили водители и пешеходы в Нижнем Тагиле с 4 по 6 мая

8 мая, 21:05Транспорт
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