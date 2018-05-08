1158 нарушений ПДД совершили водители и пешеходы в Нижнем Тагиле с 4 по 6 мая

В Нижнем Тагиле подведены итоги мероприятия «Безопасная дорога», которое проводилось с целью предотвращения наездов на пешеходов, пресечения грубых нарушений ПДД, соблюдения правил при проезде пешеходных переходов. В патрулировании приняли участие 253 полицейских.

Также во время рейда осуществлялось скрытое патрулирование.

По итогам мероприятия выявлено 1158 нарушений правил дорожного движения. Из них 481 нарушение совершили пешеходы.

В числе нарушителей были задержаны 7 человек в алкогольном опьянении, зафиксировано 230 случаев непредоставления преимущества движения пешеходам. Также зафиксировано 218 фактов нарушения ПДД при проезде пешеходного перехода. Трое пешеходов не использовали световозвращающие элементы на одежде в темное время суток, сообщает ГИБДД Нижнего Тагила.