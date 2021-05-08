Общественник пожалуется в прокуратуру на ЕВРАЗ НТМК из-за состояния тагильских мостов

Два моста на улице Индустриальной в Нижнем Тагиле, на которых растут деревья и частично отсутствуют ограждения, принадлежат ЕВРАЗ НТМК. Тагильский общественник Никита Чапурин намерен пожаловаться в прокуратуру из-за плохого содержания данных мостов.

В ходе осмотра мостов на Индустриальный был выявлен ряд дефектов. Мосты поросли кустами и деревьями. Некоторым растениям более 30 лет. Их корни разрушают бетон конусов сооружений. На бетонных конструкциях видны сколы и разрушения, местами торчит арматура. На обоих конструкциях ливневые отводы воды полностью разрушены. Имеются места протечек и сосредоточения воды. Фото: ОД «Тагил без ям» Кроме того, отсутствуют части ограждений, с мостов свисают оборванные тросы и кабели. Во время покраски рабочие частично перекрыли слоем дорожные знаки, которые оповещают водителей транспортных средств о габаритах, допустимых к проезду под строением. Опасности для участников дорожного движения пока нет. Но это не значит, что так будет всегда. Собственник очень плохо их содержит, рассказал TagilCity.ru председатель ОД «Тагил Без Ям» Никита Чапурин. Обе конструкции принадлежат ЕВРАЗ НТМК. Общественник заявил о намерении написать обращение в транспортную прокуратуру. Никита Чапурин ожидает, что по результатам проверки в адрес собственника будет вынесено представление о приведении мостов в нормативное состояние. Напомним, 7 мая сообщалось, как на Серовском тракте под Нижним Тагилом разрушается мост длиной около 150 метров.

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