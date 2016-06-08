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Четыре тагильчанина погибли на железной дороге с начала года: Нижнетагильский следственный отдел на транспорте напоминает о правилах безопасности
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Четыре тагильчанина погибли на железной дороге с начала года: Нижнетагильский следственный отдел на транспорте напоминает о правилах безопасности

8 июня 2016, 14:40ТранспортДенис Таратонов
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