Четыре тагильчанина погибли на железной дороге с начала года: Нижнетагильский следственный отдел на транспорте напоминает о правилах безопасности
За первые пять месяцев 2016 года в Нижнем Тагиле на железнодорожных путях погибли четыре тагильчанина. Ещё двое были травмированы. В связи с началом детских каникул следственный отдел на транспорте напоминает родителям о правилах безопасности в отношении детей вблизи железнодорожных путей.
Железная дорога является объектом повышенной опасности. Беспечное поведение вблизи неё может стоить здоровья или даже жизни. Отсутствие контроля над ребенком со стороны родителей, хождение по рельсам и игры на них, даже одетые наушники являются причинами травмирования детей на железной дороге. Кроме того, ребенок может упасть между вагоном и платформой.
Чаще всего тагильчане травмируются на станции Монзино. Это вызвано близостью коллективных садов к железной дороге и нежеланием граждан переходит через железнодорожные пути в положенных и оборудованных для этого местах сообщили редакции TagilCity.ru в Нижнетагильском следственном отделе на транспорте.
Чтобы уберечь детей и себя необходимо помнить о простых правилах. На объектах железной дороги запрещается:
- Оставлять без присмотра детей. Держите ребенка за руку.
- Играть в подвижные игры.
- Пересекать рельсы в местах для этого не предназначенных.
- Пробегать перед приближающимся поездом, как это, например, пытался сделать в феврале мужчина на станции «Старатель».
- Залезать под и на вагоны, а также на опоры и специальные конструкции контактной сети.
- Ездить на крышах, подножках, переходных площадках и в тамбурах вагонов, а также в грузовых поездах.
Кроме того, прослушивание музыки в наушниках и использование сотового телефона снижает слух и притупляет внимание. В зоне движения поезда от этого необходимо отказаться.
В 2015 году за первые пять месяцев в Нижнетагильском регионе на железнодорожных путях погибли 7 человек, среди которых был один несовершеннолетний. Ещё 7 человек были травмированы. Цифры 2016 года говорят о том, что тагильчане стали ответственней вести себя на железной дороге. Чтобы печальная статистика не начала расти, необходимо всегда помнить о перечисленных правилах.
© Денис Таратонов, TagilCity.ru