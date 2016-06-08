Четыре тагильчанина погибли на железной дороге с начала года: Нижнетагильский следственный отдел на транспорте напоминает о правилах безопасности

Железная дорога является объектом повышенной опасности. Беспечное поведение вблизи неё может стоить здоровья или даже жизни. Отсутствие контроля над ребенком со стороны родителей, хождение по рельсам и игры на них, даже одетые наушники являются причинами травмирования детей на железной дороге. Кроме того, ребенок может упасть между вагоном и платформой.

Чаще всего тагильчане травмируются на станции Монзино. Это вызвано близостью коллективных садов к железной дороге и нежеланием граждан переходит через железнодорожные пути в положенных и оборудованных для этого местах сообщили редакции TagilCity.ru в Нижнетагильском следственном отделе на транспорте.

Чтобы уберечь детей и себя необходимо помнить о простых правилах. На объектах железной дороги запрещается:

Оставлять без присмотра детей. Держите ребенка за руку.

Играть в подвижные игры.

Пересекать рельсы в местах для этого не предназначенных.

Пробегать перед приближающимся поездом, как это, например, пытался сделать в феврале мужчина на станции «Старатель»

Залезать под и на вагоны, а также на опоры и специальные конструкции контактной сети.

Ездить на крышах, подножках, переходных площадках и в тамбурах вагонов, а также в грузовых поездах.

Кроме того, прослушивание музыки в наушниках и использование сотового телефона снижает слух и притупляет внимание. В зоне движения поезда от этого необходимо отказаться.

В 2015 году за первые пять месяцев в Нижнетагильском регионе на железнодорожных путях погибли 7 человек, среди которых был один несовершеннолетний. Ещё 7 человек были травмированы. Цифры 2016 года говорят о том, что тагильчане стали ответственней вести себя на железной дороге. Чтобы печальная статистика не начала расти, необходимо всегда помнить о перечисленных правилах.