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Разрушающийся остановочный комплекс на привокзальной площади Нижнего Тагила восстановят до 1 июля (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Разрушающийся остановочный комплекс на привокзальной площади Нижнего Тагила восстановят до 1 июля (ФОТО)

8 июня 2017, 18:20ТранспортПавел Щербина
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