Разрушающийся остановочный комплекс на привокзальной площади Нижнего Тагила восстановят до 1 июля (ФОТО)

Несколько лет разваливается остановочный комплекс на вокзале. Очень неудобно ползти по развалинам в маршрутку. Теперь еще и информационный щит оторван. Если не принять меры немедленно, ситуация может ухудшиться сообщил в редакцию TagilCity.ru тагильчанин - Митрофан.