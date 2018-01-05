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1,5 млн руб. будут потрачены на водоотведение на ул. Ильича в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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1,5 млн руб. будут потрачены на водоотведение на ул. Ильича в Нижнем Тагиле

8 июня, 21:05Транспорт
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