1,5 млн руб. будут потрачены на водоотведение на ул. Ильича в Нижнем Тагиле
8 июня, 21:05Транспорт
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Проект по водоотведению на улице Ильича в Нижнем Тагиле был представлен 8 июня на аппаратном совещании администрации города. Примерная стоимость проекта — 1,5 млн руб. Планируемое окончание работ — август 2018 года.
Сюжеты: Нижний Тагил
Еще 500 тыс. руб. будет стоить строительство ливневого колодца и прокладка труб на Ленинградском проспекте рядом с ТЦ «Мегамарт».
Временно исполняющий обязанности главы Нижнего Тагила Владислав Пинаев распорядился изыскать необходимую на строительство сумму и выполнить работы до Дня города, сообщает ОД «Тагил без ям».
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