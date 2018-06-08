Антимонопольные дела возбуждены в России из-за роста цен на бензин

В России возбуждено несколько антимонопольных дел в связи с ростом цен на бензин. Так, в мае 2018 года цены на топливо в некоторых регионах поднялись выше 42 рублей за литр. Особый контроль введен на Дальнем Востоке. Производителям топлива были направлены предупреждения о недопустимости нарушения антимонопольного законодательства, пишет РИА «Новости».

Отметим, что вопрос с ростом цен на бензин был поднят на прямой линии с Владимиром Путиным. Президент пообещал, что дальнейшего подъема цен на топливо не будет, а также объяснил причины, по которым это произошло.

Служба проводит ежедневный мониторинг оптовых и розничных цен во всех регионах. Результаты мониторинга в оперативном режиме докладываются курирующему вице-премьеру Дмитрию Козаку прокомментировали в ФАС.