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Движение на ж/д переезде «369 км» будет частично перекрыто 14 июня в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Движение на ж/д переезде «369 км» будет частично перекрыто 14 июня в Нижнем Тагиле

8 июня, 09:30Транспорт
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