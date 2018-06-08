Движение на ж/д переезде «369 км» будет частично перекрыто 14 июня в Нижнем Тагиле
8 июня, 09:30Транспорт
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В Нижнем Тагиле 14 июня будет частично перекрыто движение на железнодорожном переезде «369 км». Тагильчанам он известен как дорога на санаторий «Руш», уточнили в администрации.
Сюжеты: Нижний Тагил
На данном участке будут проводиться работы по замене настила в границах железнодорожного переезда. Работы будут проходить с 8:00 до 17:00.
В администрации Нижнего Тагила призывают тагильчан и гостей города заранее выбирать маршруты движения во избежание пробок.
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