Эксперты не уверены в возможности снижения цен на топливо в России

Рост цен на нефтепродукты, так или иначе, влияет на рынок в целом, и это, по словам Владимира Путина, тревожит правительство точно также, как и граждан. В частности, способствует росту цен на основные товары потребительской корзины, а в конечном итоге ведет к увеличению инфляции и ослаблению рубля.

Президент выразил уверенность в том, рост цен будет остановлен благодаря мерам, предпринимаемым профильными ведомствами на основе договоренностей с ведущими производителями отрасли ТЭК. Суть договоренности сводится к тому, что для нефтяников были снижены акцизы, а те взамен должны увеличить объемы поставок на внутренний рынок по ценам, установившимся на рынке. По словам вице-премьера Дмитрия Козака, сегодня в Госдуму будет направлен законопроект, предусматривающий ответственность нефтяных компаний в случае, если эти договоренности соблюдаться не будут.

Мы договорились, что будем ежедневно контролировать ситуацию на автозаправочных станциях. По состоянию на вчерашний день все компании выполняли свои обязательства. Мы договорились о дополнительных поставках на внутренний рынок бензина и дизельного топлива. За эту неделю на 20% на дизельное топливо и на 19% на автомобильный бензин увеличился объем биржевой торговли. Угроза – в случае если договор не будут выполнять. Мы внесем в Госдуму законопроект, чтобы уравновесить внешний и внутренний рост цен и повысить экспортную пошлину на топливо, уравнять ее с экспортной пошлиной на нефть.Топливные компании отнеслись к этой угрозе с пониманием. Надеемся, что применять ее не придется заявил Козак.

Законопроект предусматривает выравнивание условий поставок нефти на экспорт с условиями продаж ее на внутреннем рынке, а также обязывает Федеральную антимонопольную службу предпринимать более решительные действия в отношении нарушителей договоренности. Большинство опрошенных TagilCity.ru экспертов в Свердловской области с этим документом еще не знакомы, об этом, в частности заявил TagilCity.ru президент торгово-промышленной Палаты Свердловской области Андрей Беседин. Но часть из них по этому поводу свою точку зрения высказали.

По бензину – благие намерения, но выполнены вряд ли будут. На какое-то время цены стабилизируются, затем пойдут опять потихоньку вверх. Как только цена нефти начнёт опускаться и будет ниже 70, акциз вернут. В прогнозе – цена бензина 56-58 рублей, в этом диапазоне считает Вячеслав Вегнер, депутат законодательного собрания Свердловской области.

Напомним, ранее экспортная пошлина для нефтяников была отменена за счет повышения налога на НДПИ (налог на добычу полезных ископаемых), что привело к резкому скачку цен на бензин. По мнению общественного деятеля, лидера движения «Синие ведерки» Петра Шкуматова, условия этой экономической политики, сформированной правительством РФ, и привели к резкому скачку цен на нефтепродукты. Поскольку с калькулятором в руках не трудно подсчитать, что поставки нефти на внутренний рынок стали попросту не рентабельны (убыточны) для нефтяников и вынуждают их поставлять сырье на внутренний рынок по экспортным ценам.

Координатор движения «РосЯма» по УрФО Алексей Беззуб требует от правительства радикальных действий:

Так, все очень просто. За месяц цены выросли на 10%, или на 120% в годовом исчислении. Поэтому к правительству в целом, и к Козаку в частности, два вопроса: 1. В связи с чем произошёл такой резкий рост на топливо, нефть уже давно дорожает, а сейчас начала падать?

2. Что делает правительство, чтобы снизить цены на топливо и вернуть их к мартовским значениям? То, что они остановили рост цен - вообще никого не интересует. Цены они должны вернуть на прежний уровень, -- заявил Беззуб.

Никита Чапурин, общественник, председатель общественного движения «Тагил без ям» уверен, что предпринимаемые меры не решают проблему. Речь идет не о регулировании цен, а о замораживании на определённый срок. Пока нефтяные компании, в особенности государственные, считают нормальным компенсирование недополученной прибыли при экспорте нефтепродуктов за счет внутреннего рынка, ни о каком регулировании цен речи быть не может.

Снижение акцизов позволит снизить темпы роста, но цены все равно продолжат расти. Это проверенная временем методика. Резкое повышение стоимости бензина провоцирует народные волнения, вмешивается правительство, нефтяников держат в узде полгода и все по новой.

Внутренние цены не должны привязываться к экспорту. Правительство должно установить твердые расценки для россиян. Пусть корпорации зарабатывают на внешней торговле, а на российском рынке поддерживают розничную сеть за счет продажи услуг и товаров на АЗС. Фактически, они сейчас на этом получают значительную часть своей прибыли, -- считает Чапурин.

Один из представителей профильного комитета в ГД РФ на вопрос об эффективности предложений Правительства РФ с точки зрения оценки регулирующего воздействия (ОРВ), как одного из важнейших этапов законотворчества, воздержался от каких-либо оценок, но пообещал TagilCity.ru, что после детального знакомства с документом это будет возможно.

Между тем, уже сейчас рассматривая сам принцип подхода к решению существующей проблемы, есть о чем говорить, считает независимый эксперт, экономист и общественный деятель Александр Трахтенберг. Он уверен, что сам подход к решению проблемы роста цен на топливо, предлагаемый правительством, не выдерживает критики, поскольку является попыткой «договориться», в то время, как это должно быть обусловлено законодательством и нормативными актами. В противном случае возникает риск реализации в отрасли коррупционных схем.

Договоренности с нефтяными компаниями – никак не могут быть признаны каким-либо регулированием. Это самый короткий путь в коррупцию и картельные сговоры. Безусловно, цены на топливо – это одна из ключевых составляющих, критически влияющая на температуру экономики, более того, сами цены на топливо могут стать источником болезни – инсульта. Не следует забывать, что наличие недорогих источников топлива и энергии на территории Российской Федерации – это неубиваемое конкурентное преимущество национальной экономики. С другой стороны, ТЭК не может быть вечным топливом дотаций для остальных отраслей экономики. Уравновешивая внутренний рынок нефтепродуктов и мировой рынок нефти, государство просто обязано следовать «медицинскому принципу» - не навреди, это ключевое прокомментировал ситуацию Александр Трахтенберг.

Описание предлагаемого регулирования - это минимум, который государство, конкретные чиновники были обязаны предложить лет десять-пятнадцать назад. Можно предположить, что отсутствие такого регулирования было кому-то выгодно, а это обычная коррупция, только с огромным количеством нулей, причем, в долларах. Либо это другая крайность, которая также нелицеприятна для чиновников. Никаких устных или письменных договоренностей с нефтяными компаниями быть не должно - это все просто несостоятельно. Нужно «обычное» регулирование – принятие нормативных правовых актов, которые будут реально работать, а не для страха нефтяных компаний. Именно НПА (нормативно-правовые акты) – основа комфортной бизнесовой среды, никак не договоренности с кем-либо. А вообще случилась классика ОРВ (оценка регулирующего воздействия) – изначально не правильно сформулированная проблема приводит к разработке ненадлежащего регулирования. Классика продолжает Трахтенберг.

Эксперт РАСО (Российская Ассоциация по связям с общественностью Эдуард Коридоров, долгое время проработавший в сфере экономики и промышленности, видит в сложившейся ситуации с решением проблемы роста цен на топливо прежде всего политический аспект. Причем, считает, что все происходящее - некий маневр властей, направленный на то, чтобы «успокоить» общественность, и одновременно удовлетворить интересы нефтяного бизнеса.

Конечно же, обращает на себя внимание тот факт, что и диалог бизнеса с правительством, и озвучивание жестких контрмер власти - все это произошло уже после того, как рост цен на бензин состоялся и взбудоражил общество. Поэтому к правительству есть законный вопрос: почему о сдержках заговорили только сейчас? Это лишний раз доказывает, что стоимость топлива на внутреннем рынке сегодня, скорее, политический вопрос, нежели экономический. И решается он политическими и, отчасти, пиаровскими методами - переговорами, уговорами, в общем - ивентами. Полагаю, на сегодняшний день задача решена - крупные компании получили необходимый дополнительный доход, а руководители страны приняли меры, чтобы вслед за ростом цен не последовал рост общественного недовольства. Однако работающего экономического механизма для регулирования цен на топливо так и не появилось комментирует Эдуард Коридоров.