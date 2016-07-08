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220 туристов не смогут улететь из Екатеринбурга в Турцию: вместо этого им предложено отправиться в Тунис
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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220 туристов не смогут улететь из Екатеринбурга в Турцию: вместо этого им предложено отправиться в Тунис

8 июля 2016, 19:10Транспорт
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