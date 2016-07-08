220 туристов не смогут улететь из Екатеринбурга в Турцию: вместо этого им предложено отправиться в Тунис

1-й рейс после объявления о снятии президентом России запрета на поездки в Турцию отменен. Туроператор Anex Tour и авиакомпания не получили разрешение на выполнение полёта, и чартерный рейс не состоялся.

220 человек, запланировавших поездку в эту страну, получили альтернативное предложение от туроператора – отправиться на отдых в Тунис. Туристам было предложено 2 отеля на выбор. Оба они имеют 5 звезд и систему «все включено». Большинство не вылетевших в Турцию людей согласились на этот обмен. До этого ими были приобретены путевки в 3-4-звездочные отели. 10 % - попросили вернуть им деньги, рассказал «КП» Екатеринбурга исполнительный директор Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев.