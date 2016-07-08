Автолюбительница Нижнего Тагила сообщила о сбое в работе автомобильных сигнализаций около проходной НТМК
8 июля 2016, 17:20ТранспортПавел Щербина
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О сбое в работе сигнализации автомобиля в редакцию TagilCity.ru сообщила автолюбительница Нижнего Тагила.
Сюжеты: Нижний Тагил
23 июня у центральной проходной НТМК и вблизи стоящих рядом зданий были заблокированы сигнализации у автомобилей. Автомобиль не открывается, а если открыть ключом, то сигнал начинает работать беспрестанно. В чём дело? Кто глушит сигналы? -- сообщила автолюбительница Елена.
На предприятии, в свою очередь, сообщают, что заводская аппаратура к работе сигнализаций припаркованных автомобилей не имеет никакого отношения.
Дорога вдоль НТМК находится в юрисдикции Администрации города. Нашим предприятием не используется никаких технических средств, которые могли бы повлиять на сигнализацию автомобилей, припаркованных у центральной проходной сообщили в пресс-службе ЕВРАЗ-НТМК.
© Эрик Х., TagilCity.ru
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