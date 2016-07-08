В Нижнем Тагиле обновленная парковка у «Современника» вместит до 150 автомобилей (ФОТО)
8 июля 2016, 09:45Транспорт
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По будням площадь за кинотеатром «Современник» будет служить парковкой для автомобилей, а по выходным и праздничным дням станет ярмаркой.
Сюжеты: Нижний Тагил
Силами МУП «Тагилдорстрой» и «УБТ-Сервис» приводится в порядок еще одна площадка в центре Нижнего Тагила.
На сегодняшний день установлены новые бордюры, площадка заасфальтирована, оборудованы заезды.
Строителям осталось поднять колодцы вровень с дорожным полотном, нанести разметку и подрезать деревья сообщил TagilCity.ru Никита Чапурин.
По расчетам дорожников, эта обновленная площадка в центре Нижнего Тагила сможет вместить более 150 автомобилей.
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Фото: «Тагил без ям»
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