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Жалобы на нарушения ПДД и состояние дорог более не принимаются по телефону в Нижнем Тагиле
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Жалобы на нарушения ПДД и состояние дорог более не принимаются по телефону в Нижнем Тагиле

8 июля 2016, 15:35ТранспортПавел Щербина
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