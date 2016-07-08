Жалобы на нарушения ПДД и состояние дорог более не принимаются по телефону в Нижнем Тагиле
Чтобы сообщить о нарушении правил дорожного движения (ПДД) или неудовлетворительных дорожных условиях, автомобилисты должны лично посетить отделение ГИБДД. Телефонные звонки более не принимаются, об этом сообщил председатель ОД «Тагил без ям» Никита Чапурин.
Нововведение в Нижнетагильском отделении ГИБДД. Теперь, чтоб сообщить о нарушении ПДД или неудовлетворительных дорожных условиях, необходимо приехать на Мира,57 и написать объяснительную на имя начальника ГИБДД. И раньше оперативности не было, а теперь и подавно. Делают все, чтоб к ним как можно реже обращались. Ещё и не дозвонишься до дежурной части, а объяснительную нужно написать обязательно во время текущих суток.
В ГИБДД рассказали, что ничего нового в этом явлении нет. Полиция всегда должна работать только по письменным обращениям граждан.
Никакого новшества тут нет. У ГИБДД давно нет телефона доверия. С жалобами на нарушения ПДД или неудовлетворительные дорожные условия можно обратиться как лично на пр. Мира, 57, так и онлайн, через сервис приёма обращений разъяснил начальник отдела пропаганды ГИБДД Сергей Бернгардт.
© Эрик Х., TagilCity.ru