Жалобы на нарушения ПДД и состояние дорог более не принимаются по телефону в Нижнем Тагиле

Нововведение в Нижнетагильском отделении ГИБДД. Теперь, чтоб сообщить о нарушении ПДД или неудовлетворительных дорожных условиях, необходимо приехать на Мира,57 и написать объяснительную на имя начальника ГИБДД. И раньше оперативности не было, а теперь и подавно. Делают все, чтоб к ним как можно реже обращались. Ещё и не дозвонишься до дежурной части, а объяснительную нужно написать обязательно во время текущих суток.