Аэрофлот вошел в число лидеров репутационного рейтинга российских компаний

Аэрофлот стал первым в категории «Транспорт» и занял второе место в общем списке. При этом российский национальный авиаперевозчик опередил такие крупные и известные корпорации, как Сбербанк, Газпром, S7 Airlines, Лукойл, Норникель, РЖД.

Репутационный рейтинг EmCo и Reputation Institute был составлен на основе опроса более 10 тыс. жителей России. Ведущие российские компании были ранжированы по шкале от 0 до 100. Аэрофлот по совокупности критериев набрал 77,7 балла. Ста баллов не набрал никто из участников рейтинга.

Исследователи перечислили основные факторы, влияющие на репутацию российских компаний: качество продукта и услуг, корпоративное управление, инновационность и корпоративная социальная ответственность. EmCo и Reputation Institute планируют совместно проводить оценку корпоративной репутации в России на ежегодной основе.

Аэрофлот неизменно придерживается высочайших стандартов сервиса, принципов социальной ответственности и курса на внедрение новейших цифровых технологий. Данные рейтинга EmCo и Reputation Institute подтверждают эффективность усилий национального перевозчика по постоянному совершенствованию деятельности и свидетельствуют о высокой конкурентоспособности компании.

АЭРОФЛОТ — лидер воздушного транспорта России, член глобального авиационного альянса SkyTeam. Совокупная маршрутная сеть альянса насчитывает 1062 пункта в 177 странах. В 2016 году Аэрофлот перевез 29 млн человек, а с учетом авиакомпаний Группы «Аэрофлот» — 43,4 млн.

Аэрофлот первым из российских компаний стал обладателем высокого рейтинга «четыре звезды» Skytrax по качеству сервиса. В 2017 году в шестой раз стал обладателем престижной международной премии Skytrax World Airline Awards в категории «Лучшая авиакомпания Восточной Европы».

Аэрофлот в 2017 году признан самым сильным брендом России и сильнейшим авиационным брендом в мире по версии международного агентства Brand Finance. Также Аэрофлот признан лучшей авиакомпанией Европы по версии крупнейшего в мире сайта о путешествиях TripAdvisor и получил звание «Любимой иностранной авиакомпании в Китае».

Аэрофлот располагает одним из самых молодых самолетных парков в мире, который насчитывает 199 воздушных судов. Аэрофлот базируется в Москве, в международном аэропорту Шереметьево.

Аэрофлот входит в число мировых лидеров по обеспечению безопасности полетов. Коэффициент программы Европейской комиссии SAFA у Аэрофлота соответствует уровню ведущих мировых авиакомпаний.

Аэрофлот первым из российских перевозчиков вошел в реестр операторов IOSA и постоянно подтверждает этот сертификат. Авиакомпания успешно прошла аудит безопасности наземного обслуживания ISAGO. Интегрированная система менеджмента ПАО «Аэрофлот — российские авиалинии» сертифицирована по стандартам ISO 9001:2008 и ISO 14001:2004.