Фура протаранила катафалк с покойным в Екатеринбурге (ФОТО)
8 июля 2017, 10:30Транспорт
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7 июля в Екатеринбурге фура столкнулась с катафалком, в котором перевозили усопшего.
Сюжеты: Екатеринбург
Это случилось между Кольцовской трассой и Большим Истоком, пишет Е1.ru.
Сообщается, что большегруз врезался в попутно едущий катафалк. Машина с покойным, в свою очередь, протаранила Renault.
Пострадавших в аварии нет, сообщили в Госавтоинспекции Екатеринбурга.
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Фото: E1.ru
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