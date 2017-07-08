Фура протаранила катафалк с покойным в Екатеринбурге (ФОТО)

Это случилось между Кольцовской трассой и Большим Истоком, пишет Е1.ru.

Сообщается, что большегруз врезался в попутно едущий катафалк. Машина с покойным, в свою очередь, протаранила Renault.

Пострадавших в аварии нет, сообщили в Госавтоинспекции Екатеринбурга.