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Фура протаранила катафалк с покойным в Екатеринбурге (ФОТО)
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Фура протаранила катафалк с покойным в Екатеринбурге (ФОТО)

8 июля 2017, 10:30Транспорт
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