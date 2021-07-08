Мост между Нижний Тагилом и Верхней Ослянкой отремонтирует компания из Екатеринбурга

Определен поставщик на ремонт мостового перехода через реку Серебряную между Нижним Тагилом и селом Верхняя Ослянка на территории Горноуральского городского округа. Им стало ООО «Вест» из Екатеринбурга.

Всего на аукцион поступило две заявки. ООО «Вест» снизило цену контракта со 101 миллиона до 96,4 миллиона рублей и стало победителем. ООО «Вест» зарегистрировано в 2007 году в Екатеринбурге. Директором компании является Борис Садчиков. Основные направления деятельности — гражданское строительство, строительство мостов и путепроводов, благоустройство территорий, а также капитальный ремонт и строительный контроль. Организация являлась поставщиком в 150 государственных контрактах на сумму 3,4 миллиарда рублей. Компания выполняла работы для ГКУ СО «Управление Автодорог», АО «Концерн Росэнергоатом», ФКУ «Уралуправтодор» и других заказчиков. Напомним, заказчиком по ремонту моста является ГКУ Свердловской области «Управление автомобильных дорог». Работы необходимо окончить не позднее 20 сентября 2022 года. Контрактом предусмотрен не только ремонт мостовой конструкции, но и обустройство временной объездной дороги. Мост между Тагилом и Верхней Ослянкой будет реконструирован за 101 миллион рублей

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