Разметка на перекрёстках для снижения ДТП появилась в Нижнем Тагиле

Разметка на перекрёстках для снижения ДТП появилась в Нижнем Тагиле
Разметка на перекрёстках для снижения ДТП появилась в Нижнем Тагиле
Сегодня, 12:53ТранспортЕлизавета ЗибороваФото: «Тагил без ям» во "Вконтакте"
Разметка появилась в Ленинском и Дзержинском районах Нижнего Тагила.

Данная разметка сделана на особенно крупных перекрёстках города для указания направления движения. Такие подсказки для автомобилистов используются для снижения аварийности на перекрёстках.

В Ленинском районе разметку уже нанесли на перекрёстках Фрунзе — Космонавтов и на Фестивальной — Красногвардейской, а в Дзержинском — на перекрёстке Восточное шоссе — Вагоностроителей.

Работы выполнил «Сигнал-3» после нашего обращения в ГИБДД в апреле 2021 года,рассказывает председатель общественного движения «Тагил без ям» Никита Чапурин.

Напомним, в Нижнем Тагиле в 2021 году на дорогах планируется внедрить диагональные пешеходные переходы. Это нужно для того, чтобы разрешить движение пешеходам по диагонали, необходимо переоборудовать перекрёстки: поставить знаки, соответствующие ГОСТу, поставить ограждения на выходах.

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