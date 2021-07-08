Разметка на перекрёстках для снижения ДТП появилась в Нижнем Тагиле

Данная разметка сделана на особенно крупных перекрёстках города для указания направления движения. Такие подсказки для автомобилистов используются для снижения аварийности на перекрёстках.
В Ленинском районе разметку уже нанесли на перекрёстках Фрунзе — Космонавтов и на Фестивальной — Красногвардейской, а в Дзержинском — на перекрёстке Восточное шоссе — Вагоностроителей.
Работы выполнил «Сигнал-3» после нашего обращения в ГИБДД в апреле 2021 года,рассказывает председатель общественного движения «Тагил без ям» Никита Чапурин.
Напомним, в Нижнем Тагиле в 2021 году на дорогах планируется внедрить диагональные пешеходные переходы. Это нужно для того, чтобы разрешить движение пешеходам по диагонали, необходимо переоборудовать перекрёстки: поставить знаки, соответствующие ГОСТу, поставить ограждения на выходах.