«Водители не выдерживали»: тагильчане пожаловались на огромные пробки в центре города

«Водители не выдерживали»: тагильчане пожаловались на огромные пробки в центре города
«Водители не выдерживали»: тагильчане пожаловались на огромные пробки в центре города
Сегодня, 20:48ТранспортФото: 1mediainvest.ru
Центр Нижнего Тагила встал в пробку. Возвращаясь с работы, жители несколько часов стояли на дороге. Об этом TagilCity.ru рассказал водитель Александр.

По его словам, движение сильно затруднено на выезде из города, в сторону рынка «Цот Фестивальный», на улице Красноармейская, а также на выезде со стороны Вагонки.

Со стороны Тагила пробки около четырех километров. Это только та, которую я увидел и проехал. Простоял после работы около часа,отметил Александр.

Он рассказал, что через пробку, по встречной полосе, также проехала скорая медицинская помощь с работающей сиреной.

Водители не выдерживали, тоже двигались по встречному пути и пытались объехать пробку. Некоторые просто все бросали, выезжали из потока и ехали в обратную сторону, не выдержав напряжения,рассказал тагильчанин.

Напомним, власти РФ планируют разработать федеральную программу, которая позволит к 2030 году пересадить россиян из личных автомобилей в новый экологичный транспорт. Среди 74 российских городов, входящих в программу, оказался Нижний Тагил. Планируется, что это поможет избежать пробок.

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