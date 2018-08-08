Общественный транспорт в День города в Нижнем Тагиле будет работать до 2:00

Автобусы предприятия «Союз-НТ» будут следовать по маршрутам: железнодорожный вокзал – Выя – Красный камень и железнодорожный вокзал – ГГМ.

Маршрутные такси ООО «СТК Строитель-Т» и «ООО «Тагилтранском» будут следовать по маршруту: Зеленый бульвар (от дома № 12 на проспекте Строителей) – Тагилстрой – Рудник имени III Интернационала.

Автобусы ООО «Фирма ТАС» будут курсировать от привокзальной площади до Вагонки, поселка Северный и Старатель.

Жители Дзержинского района смогут добраться до центра Нижнего Тагила на автобусах Уралвагонзавода, специально выделенных для этих целей. Они будут отправляться от дома по адресу проспект Строителей, 27.

НТ МУП «Тагильский трамвай» сообщает, что по маршруту № 3 будут работать четыре вагона в разное время. Два из них будут следовать в направлении: город – Выя – Красный Камень и два: город – Красный Камень – Выя.

После завершения мероприятия три двойных состава отправятся на ГГМ, один состав из двух вагонов – на Тагилстрой, четыре вагона – в Дзержинский район.