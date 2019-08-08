Екатеринбуржец лишился Land Rover из-за чужих долгов
Сегодня, 14:03ТранспортФото: УФССП по Свердловской области
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Житель Екатеринбурга приобрел автомобиль марки Land Rover, который оказался в залоге у банка, сообщает УФССП по Свердловской области.
Сюжеты: Екатеринбург
Продавец машины допустил образование задолженности по кредиту, при этом иномарка находилась в залоге у банка. Покупатель перед приобретением машины не проверил наличие обременений.
В результате судебные приставы нашли иномарку и передали банку.
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