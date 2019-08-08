В Свердловской области снизилось число жертв смертельных ДТП

За последние четыре года число жертв смертельных аварий сократилось на 40%. Свердловская область ранее входила в топ регионов по числу смертельных ДТП, в настоящий момент она находится на 13 строчке рейтинга.

В 2014 году на дорогах Свердловской области в ДТП погибли 634 человека, в 2018 году число снизилось до 378 человек. Снижение смертности в ДТП связано с ужесточением ПДД, повышением культуры вождения и установкой камер фиксации нарушений.