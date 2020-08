Новый молодежный театр в Нижнем Тагиле получит новый автобус за три миллиона рублей

Мэрия Нижнего Тагила объявила аукцион по поиску поставщика автобуса для Нового молодежного театра.

Начальная стоимость контракта составляет более трех миллионов рублей. Заявки от потенциальных поставщиков принимаются до 14 августа. При этом поставить новый автобус исполнитель должен в течение 45 календарных дней со дня заключения контракта. Отмечается, что на момент передачи автобуса его пробег не должен превышать 30 километров. Кроме того, он должен быть выпущен не ранее 2020 года. Ранее администрация города объявила конкурс на приобретение трех трамвайных вагонов с низким уровнем пола и разъемами для зарядки смартфонов. Начальная цена контракта составляет 111,8 миллиона рублей.

