В ГИБДД Екатеринбурга предупредили водителей об ухудшении видимости из-за ливней

Пешеходам также дали рекомендации — в первую очередь, позаботиться о световозвращательных элементах на одежде. Также рекомендуется быть особо внимательными при переходе улицы, так как из-за плохой видимости во время сильного дождя, водители могут не заметить приближающихся к пешеходному переходу горожан. Чтобы обеспечить себе видимость дороги, пешеход должен снять капюшон и убрать зонт.