В ГИБДД Екатеринбурга предупредили водителей об ухудшении видимости из-за ливней

В ГИБДД Екатеринбурга предупредили водителей об ухудшении видимости из-за ливней
В ГИБДД Екатеринбурга предупредили водителей об ухудшении видимости из-за ливней
Сегодня, 17:14ТранспортФото: 1Mediainvest.ru
Госавтоинспекция Екатеринбурга разослала массовое предупреждение из-за непогоды в столице Урала.

Из-за ливней и сильного ветра ухудшается видимость, поэтому водителей просят быть особо внимательными на дороге. ГАИ рекомендует не совершать резких манёвров, соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Пешеходам также дали рекомендации — в первую очередь, позаботиться о световозвращательных элементах на одежде. Также рекомендуется быть особо внимательными при переходе улицы, так как из-за плохой видимости во время сильного дождя, водители могут не заметить приближающихся к пешеходному переходу горожан. Чтобы обеспечить себе видимость дороги, пешеход должен снять капюшон и убрать зонт.

Напомним, синоптики пообещали тагильчанам в ближайшие два дня ветреную и дождливую погоду.

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Екатеринбург
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