В ГИБДД Екатеринбурга предупредили водителей об ухудшении видимости из-за ливней

Из-за ливней и сильного ветра ухудшается видимость, поэтому водителей просят быть особо внимательными на дороге. ГАИ рекомендует не совершать резких манёвров, соблюдать скоростной режим и дистанцию.
Пешеходам также дали рекомендации — в первую очередь, позаботиться о световозвращательных элементах на одежде. Также рекомендуется быть особо внимательными при переходе улицы, так как из-за плохой видимости во время сильного дождя, водители могут не заметить приближающихся к пешеходному переходу горожан. Чтобы обеспечить себе видимость дороги, пешеход должен снять капюшон и убрать зонт.
Напомним, синоптики пообещали тагильчанам в ближайшие два дня ветреную и дождливую погоду.