Из Екатеринбурга в Нижний Новгород запустили рейс на Sukhoi Superjet 100

Перелеты будет осуществлять Sukhoi Superjet 100 компании ИрАэро. Из столицы Урала борт будет вылетать в среду и пятницу в 16.50, а из Нижнего Новгорода в эти же дни в 12.10 по местному времени. Время в полете — 1 час 50 минут. Стоимость билетов на первый рейс составит около четырех тысяч рублей.