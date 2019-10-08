Из Екатеринбурга в Нижний Новгород запустили рейс на Sukhoi Superjet 100
Сегодня, 12:33ТранспортФото: 1Mediainvest.ru
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С 18 октября из Кольцово в Нижний Новгород вновь запускают прямой авиарейс, пишет портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Перелеты будет осуществлять Sukhoi Superjet 100 компании ИрАэро. Из столицы Урала борт будет вылетать в среду и пятницу в 16.50, а из Нижнего Новгорода в эти же дни в 12.10 по местному времени. Время в полете — 1 час 50 минут. Стоимость билетов на первый рейс составит около четырех тысяч рублей.
В Кольцово подчеркнули, что планируют и дальше развивать систему внутренних маршрутов.
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